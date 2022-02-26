Sassuolo - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Sassuolo - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında milli futbolcularımız Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ün formasını giydiği Sassuolo, sahasında Fiorentina'yı konuk edecek.
Sassuolo, mücadele öncesi topladığı 33 puanla 11. sırada yer alıyor. 42 puanı bulunan Fiorentina ise 7. sırada bulunuyor.
SASSUOLO - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Serie A'nın 27. haftasında oynanacak Sassuolo - Fiorentina maçı 26 Şubat Cumartesi (bugün) TSİ 22.50'de başlayacak ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
SASSUOLO - FIORENTINA MUHTEMEL 11'LER
Sassuolo: Consigli; Mert, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca
Fiorentina: Terracciano; Odriozola, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Torreira, Amrabat, Duncan; Sottil, Piatek, Gonzalez