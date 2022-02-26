Borussia Mönchengladbach - Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Borussia Mönchengladbach - Wolfsburg maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da 24. hafta heyecanı yaşanıyor. Borussia Mönchengladbach ile Wolfsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Mönchengladbach - Wolfsburg maçı 26 Şubat Cumartesi günü saat 17:30'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.