Mönchengladbach - Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

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Almanya Bundesliga'da 24. hafta heyecanı yaşanıyor. Bayer Leverkusen ile Arminia Bielefeld kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Arminia Bielefeld maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYER LEVERKUSEN - ARMINIA BIELEFELD MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen - Arminia Bielefeld maçı 26 Şubat Cumartesi günü saat 17:30'da beIN SPORTS 2'te canlı yayınlanacak.