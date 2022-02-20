Haberler Almanya Bundesliga Dortmund - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Dortmund - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Dortmund ile Borussia Mönchengladbach kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dortmund - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 14:03
Dortmund - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

👉 DORTMUND - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Almanya Bundesliga'da 23. hafta heyecanı yaşanıyor. Dortmund ile Borussia Mönchengladbach kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dortmund - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DORTMUND - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Dortmund - Borussia Mönchengladbach maçı 20 Şubat Pazar günü saat 19:30'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

DİĞER
İrem Derici daha fazla saklayamadı, aşkını o sözlerle haykırdı: 'Seni arzuluyorum'
Kenan İmirzalıoğlu'nun 6,5 aylık hamile eşi Sinem Kobal doğum için inzivaya çekildi! Ege'de doğa ile iç içe hayat...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor