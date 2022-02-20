Bayern Münih - Greuther Fürth maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

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Almanya Bundesliga'da 23. hafta heyecanı yaşanıyor. Bayern Münih ile Greuther Fürth kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Greuther Fürth maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MÜNİH - GREUTHER FÜRTH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Greuther Fürth maçı 20 Şubat Pazar günü saat 17:30'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.