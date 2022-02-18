Haberler Almanya Bundesliga Mainz 05 - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Mainz 05 - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Mainz 05 ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mainz 05 - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 11:52 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 11:53
Mainz 05 - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

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Almanya Bundesliga'da 23. hafta heyecanı yaşanıyor. Mainz 05 ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mainz - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MAINZ 05 - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Mainz 05 - Bayer Leverkusen maçı 18 Şubat Cuma günü saat 22:30'da beIN beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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