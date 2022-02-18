Mainz 05 - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

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Almanya Bundesliga'da 23. hafta heyecanı yaşanıyor. Mainz 05 ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mainz - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MAINZ 05 - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Mainz 05 - Bayer Leverkusen maçı 18 Şubat Cuma günü saat 22:30'da beIN beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.