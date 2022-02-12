Bayer Leverkusen - Stuttgart maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

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Almanya Bundesliga'da 22. hafta heyecanı yaşanıyor. Bayer Leverkusen ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Stuttgart maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYER LEVERKUSEN - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen - Stuttgart maçı 12 Şubat Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Sports 3'de canlı yayınlanacak.