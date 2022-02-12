Haberler Almanya Bundesliga Bayer Leverkusen - Stuttgart maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen - Stuttgart maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Bayer Leverkusen ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Stuttgart maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 16:44
Bayer Leverkusen - Stuttgart maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

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Almanya Bundesliga'da 22. hafta heyecanı yaşanıyor. Bayer Leverkusen ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Stuttgart maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYER LEVERKUSEN - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen - Stuttgart maçı 12 Şubat Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Sports 3'de canlı yayınlanacak.

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