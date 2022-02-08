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Kerem Demirbay Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ı reddetti!

Son dakika transfer haberleri... Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay, Premier Lig takımı Newcastle United'ın transfer teklifini geri çevirdi. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2022 Salı 14:49
Kerem Demirbay Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ı reddetti!

Suudi Arabistan destekli konsorsiyuma satılması sonrası Eddie Howe'un isteğiyle transfer çalışmalarını sürdüren Newcastle, Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay ile transferin son gününe kadar görüşmelerini sürdürdü ancak 28 yaşındaki orta saha oyuncusu kariyerine Leverkusen'de devam etmek istediğini iletti.

Gelecek sezon Şampiyonlar Lig'inde forma giyme isteğini İngiliz kulübüne ileten Demirbay, Almanya'da kaldı. Almanya Milli Takım forması da giyen orta saha oyuncusu 2019 yılında Hoffenheim'dan 32 milyon euro'ya Bayer Leverkusen'e transfer olmuştu.

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