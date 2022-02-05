Stuttgart - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Stuttgart ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Stuttgart - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STUTTGART - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Stuttgart - Eintracht Frankfurt maçı 5 Şubat Cumartesi günü saat 17:30'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.