Haberler Almanya Bundesliga Köln - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Köln - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundeslig'da heyecan devam ediyor. Köln ile Freiburg karşı karşıya gelcek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Köln - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 16:58 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 16:59
Köln - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Köln ile Freiburg karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Köln - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KÖLN - FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Köln - Freiburg maçı 5 Şubat Cumartesi günü saat 17:30'da beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

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