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Bayern Münih - Leipzig: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında Bayern Münih sahasında Leipzig ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 22:35 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 22:35
Bayern Münih - Leipzig: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, Leipzig'i ağırladı. Mücadelede kazanan taraf ı 3-2'lik skorla ev sahibi Bayern Münih oldu.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Thomas Müller, 44. dakikada Robert Lewandoeski ve 58. dakikada Josko Gvardiol (kendi kalesine) kaydetti. Leipzig'in golleri 27. dakikada Andre Silva ve 53. dakikada Christopher Nkunku'dan geldi.

Julian Nagelsmann, Bayern Münih'in başında eski takımı Leipzig'e karşı kazanarak ligde son üç maçtan galibiyetle ayrıldı.

Bu galibiyetin ardından lider Bayern Münih puanını 52'ye yükseltti. Leipzig 31 puanda kaldı.

Almanya Ligi'nde gelecek hafta Bayern Münih, Bochum deplasmanına konuk olacak. Leipzig, Köln'ü ağırlayacak.

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