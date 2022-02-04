Hertha Berlin - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Hertha Berlin - Bochum maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Hertha Berlin ile Bochum karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Hertha Berlin - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HERTHA BERLİN - BOCHUM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hertha Berlin - Bochum maçı 4 Şubat Cuma günü saat 22:30'da beIN CONNECT'te canlı yayınlanacak.

HERTHA BERLİN - BOCHUM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hertha Berlin: Schwolow; Pekarik, Stark, Kempf, Mittelstadt; Richter, Tousart, Ascacibar, Serdar; Belfodil, Jovetic

VfL Bochum: Riemann; Stafylidis, Bella-Kotchap, Leitsch, Soares; Lowen, Tesche, Rexhbecaj; Pantovic, Locadia, Holtmann

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