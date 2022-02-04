Haberler Almanya Bundesliga Hertha Berlin - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Hertha Berlin - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundeslig'da heyecan devam ediyor. Hertha Berlin ile Bochum karşı karşıya gelcek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hertha Berlin - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 12:20
Hertha Berlin - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Hertha Berlin - Bochum maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Hertha Berlin ile Bochum karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Hertha Berlin - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HERTHA BERLİN - BOCHUM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hertha Berlin - Bochum maçı 4 Şubat Cuma günü saat 22:30'da beIN CONNECT'te canlı yayınlanacak.

HERTHA BERLİN - BOCHUM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hertha Berlin: Schwolow; Pekarik, Stark, Kempf, Mittelstadt; Richter, Tousart, Ascacibar, Serdar; Belfodil, Jovetic

VfL Bochum: Riemann; Stafylidis, Bella-Kotchap, Leitsch, Soares; Lowen, Tesche, Rexhbecaj; Pantovic, Locadia, Holtmann

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