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Eintracht Frankfurt 0-2 Arminia Bielefeld (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 20. hafta açılış maçında Eintracht Frankfurt ile Arminia Bielefeld karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 2-0 kazandı ve yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Frankfurt'un galibiyet hasreti ise 3 maça çıktı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 01:39
Eintracht Frankfurt 0-2 Arminia Bielefeld (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında Eintracht Frankfurt sahasında Arminia Bielefeld'i ağırladı. Mücadeleyi 2-0 konuk ekip kazandı.

A. Bielefeld'e galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Wimmer ve 27'de Schopf kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Arminia Bielefeld'in yenilmezlik serisi 5 maça çıktı ve 21 puana yükseldi. Frankfurt'un galibiyet hasreti 3 maça çıkarken 28 puanda kaldı.

Ligin 21. haftasında Frankfurt deplasmanda Stuttgart'a konuk olacak. Bielefeld ise sahasında Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacak.

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