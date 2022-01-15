Borussia Dortmund - Freiburg: 5-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Borussia Dortmund'dan 5 gollü galibiyet

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Freiburg'u 5-1 yendi. Sarı-siyahlılar, bu galibiyetle lider Bayern Münih'in 3 puan gerisinde 40 puan ve maç fazlasıyla 2. sırada yer alıyor.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 19. haftasının açılış maçında Freiburg'u Signal Iduna Park'ta konuk etti.

Üstün bir oyun sergileyen Borussia Dortmund 14. ve 29. dakikalarda Thomas Meunier, 45+1. ve 75. dakikada Erling Haaland ve 86. dakikada Mahmoud Dahoud'un golleriyle karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

Freiburg'un tek golü 61. dakikada Ermedin Demirovic'ten geldi.

Sarı-siyahlılar, bu galibiyetle lider Bayern Münih'in 3 puan gerisinde 40 puan ve maç fazlasıyla 2. sırada yer alıyor.

Freiburg ise 30 puan ve maç fazlasıyla 4. sırada bulunuyor.