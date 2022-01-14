Haberler Almanya Bundesliga Borussia Dortmund - Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund - Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Borussia Dortmund ile Freiburg kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund - Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 10:59
Borussia Dortmund - Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

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Almanya Bundesliga'da 19. hafta heyecanı yaşanıyor. Borussia Dortmund ile Freiburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund - Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSIA DORTMUND - FREIBURG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund - Freiburg maçı 14 Ocak Cuma günü saat 22:30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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