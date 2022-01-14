Borussia Dortmund - Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

👉 BORUSSIA DORTMUND - FREIBURG MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Almanya Bundesliga'da 19. hafta heyecanı yaşanıyor. Borussia Dortmund ile Freiburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund - Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSIA DORTMUND - FREIBURG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund - Freiburg maçı 14 Ocak Cuma günü saat 22:30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.