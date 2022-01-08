Haberler Almanya Bundesliga Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Eintracht Frankfurt ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 13:53
Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

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Almanya Bundesliga'da 18. hafta heyecanı yaşanıyor. Eintracht Frankfurt ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EINTRACHT FRANKFURT - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund maçı 8 Ocak Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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