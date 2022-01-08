Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

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Almanya Bundesliga'da 18. hafta heyecanı yaşanıyor. Eintracht Frankfurt ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
EINTRACHT FRANKFURT - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund maçı 8 Ocak Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.