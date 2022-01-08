Eintracht Frankfurt-Borussia Dortmund: 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında Eintracht Frankfurt ile Borussia Dortmund kozlarını paylaştı. Gol düellosu şeklinde geöen maçı Dortmund 3-2'lik skorla kazanamyı başardı.

15 ve 24'te Santos Borre'nin golleriyle 2-0 yenik duruma düşen Frankfurt, 71'de Thorgan Hazard, 87'de Jude Bellingham ve 89'da Mahmoud Dahoud'un golleriyle müthiş bir geri dönüşe imza atıp sahadan üç puanla ayrıldı.

Dortmund bu sonuçla puanını 37'ye yükseltirken, ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

7'nci sıradaki Frankfurt ise 27 puanda kaldı.