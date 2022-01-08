Bayer Leverkusen - Union Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

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Almanya Bundesliga'da 18. hafta heyecanı yaşanıyor. Bayer Leverkusen ile Union Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Union Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYER LEVERKUSEN - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen - Union Berlin maçı 8 Ocak Cumartesi günü saat 17:30'da beIN Sports 3'de canlı yayınlanacak.