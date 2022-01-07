Haberler Almanya Bundesliga Bayern Münih mağlubiyetle başladı | Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bayern Münih mağlubiyetle başladı | Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) lider Bayern Münih, sahasında Borussia Mönchengladbach ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmada ev sahibi ekip rakibine 2-1'lik skorla boyun eğdi

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 01:14
Bayern Münih mağlubiyetle başladı | Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bavyera ekibi, sezonun ikinci yarısının açılış maçında Borussia MönchengladbachAllianz Arena'da konuk etti.

İlk yarıya hızlı başlayan Bayern Münih, 18. dakikada Robert Lewandowski'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Borussia Mönchengladbach bu gole, 27. dakikada Florian Neuhaus ve 31. dakikada Stefan Lainer ile üst üste bulduğu iki golle cevap verdi. İlk yarı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda iki takım da gol bulamayınca Borussia Mönchengladbach karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bundesliga'da lider durumda bulunan ve bu sezon üçüncü yenilgisini alan Bayern Münih 43 puanda kaldı.

Borussia Mönchengladbach ise puanını 22'ye çıkardı ve maç fazlasıyla 11. sırada yer aldı.

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