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Haaland kalıyor

Adı sıkça Real Madrid ve Barcelona ile anılan Erling Haaland'ın Borussia Dortmund'da kalacağı ileri sürüldü.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 06:50
Haaland kalıyor
Adı sıkça Real Madrid ve Barcelona ile anılan Erling Haaland'ın Borussia Dortmund'da kalacağı ileri sürüldü. Alman basınında çıkan haberlerde 21 yaşındaki forvet oyuncusunun sezonu Bundesliga'da tamamlayacağının altı çizildi. Hatta gelecek sezon da kalabileceği belirtildi. Real'i Mbappe'yi transfer etme ihtimali, Barça'nın da ekonomik nedenlerden dolayı bu isimden vazgeçebileceği yazıldı. Hatta Norveçli futbolcunun sürpriz bir şekilde Premier Lig'in yolunu tutabileceği ve Dortmund'un kesinlikle çok astronomik bir rakam isteyeceği belirtildi. Haaland'ın sözleşmesi 2024'te bitiyor.
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