Bayern Münih'te 4 futbolcu ve 1 antrenörün Kovid-19 testi pozitif çıktı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te 4 futbolcu ile 1 antrenörün Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, kaleci Manuel Neuer, oyuncular Kingsley Coman, Corentin Tolisso ve Omar Richards'ın yanı sıra, antrenör Dino Toppmöller'in covid-19 testinin pozitif sonuçlandığı belirtildi.

Testi pozitif çıkan isimlerin sağlık durumunun iyi olduğu ve evlerinde izolasyona girdikleri kaydedildi.

Kulüpte sezonun ikinci yarısına yönelik hazırlık çalışmalarının daha önce öngörüldüğü gibi yarın değil, 3 Ocak'ta başlayacağı, futbolculara, teknik ekibe ve çalışanlara bu tarihte tekrar PCR testi uygulanacağı aktarıldı.