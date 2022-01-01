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Bayern Münih'te 4 futbolcu ve 1 antrenörün Kovid-19 testi pozitif çıktı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, dört futbolcu ve bir antrenörün COVID-19 testlerinin pozitif olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, kaleci Manuel Neuer, oyuncular Kingsley Coman, Corentin Tolisso ve Omar Richards'ın yanı sıra, antrenör Dino Toppmöller'in Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığı belirtildi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2022 Cumartesi 23:53
Bayern Münih'te 4 futbolcu ve 1 antrenörün Kovid-19 testi pozitif çıktı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te 4 futbolcu ile 1 antrenörün Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, kaleci Manuel Neuer, oyuncular Kingsley Coman, Corentin Tolisso ve Omar Richards'ın yanı sıra, antrenör Dino Toppmöller'in covid-19 testinin pozitif sonuçlandığı belirtildi.

Testi pozitif çıkan isimlerin sağlık durumunun iyi olduğu ve evlerinde izolasyona girdikleri kaydedildi.

Kulüpte sezonun ikinci yarısına yönelik hazırlık çalışmalarının daha önce öngörüldüğü gibi yarın değil, 3 Ocak'ta başlayacağı, futbolculara, teknik ekibe ve çalışanlara bu tarihte tekrar PCR testi uygulanacağı aktarıldı.

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