Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

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Almanya Bundesliga'da 16. hafta heyecanı yaşanıyor. Borussia Mönchengladbach ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt maçı 16 Aralık Salı günü saat 20:30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.