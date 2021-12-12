Haberler Almanya Bundesliga Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Eintracht Frankfurt ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 16:37 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 16:37
Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

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Almanya Bundesliga'da 15. hafta heyecanı yaşanıyor. Eintracht Frankfurt ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EINTRACHT FRANKFURT - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen maçı 12 Aralık Pazar günü saat 17:30'da beIN Sports 3'de canlı yayınlanacak.

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