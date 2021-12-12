Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

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Almanya Bundesliga'da 15. hafta heyecanı yaşanıyor. Eintracht Frankfurt ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EINTRACHT FRANKFURT - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen maçı 12 Aralık Pazar günü saat 17:30'da beIN Sports 3'de canlı yayınlanacak.