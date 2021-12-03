Lewandowski'ye 'Yılın en iyisi futbolcusu' ödülü verilecek

Futbol dünyası yedinci kez Ballon d'Or ödülünün sahibi olan Lionel Messi'yi konuşurken Robert Lewandowski konusunda tartışmalar devam ediyor.

Futbol dünyasını ikiye bölen ödül töreninde Polonyalı golcü yılın en iyi forveti ödülünü kazanmış ve Ballon d'Or'u Messi'ye kaptırmıştı.

Polonya'da büyük bir kesim Robert Lewandowski'nin ödül konusunda haksızlığa uğradığını savunurken tarihte tuz madenciliği ile bilinen Wieliczka kasabası yıldız futbolcu için harekete geçti.

Wieliczka belediye meclis üyesi Kamil Jastrzebski, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Büyük bir adaletsizlik yaşandı ve Robert Lewandowski bunun kurbanı oldu. Bu nedenle şehrin sembolik olarak Lewandowski'yi dünyanın en iyi futbolcusu olarak ilan etmesini öneriyorum" diye konuştu.

LEWA'YA NEDEN TUZ TOPU VERİLECEK?

Kamil Jastrzebski, Lewandowski için anlamlı bir ödül düşündüklerini belirtirken, "Lewandowski için fikrimi genişletmek için bir teklif var. Kaptanımıza bir Tuz Topu vermek istiyoruz. Geçmişte tuza 'beyaz altın' deniyordu. Bu yüzden tarihi ve coğrafi bir temeli de var. Enflasyona ve genel krize rağmen Wieliczka yeterince tuz alabilir" ifadelerini kullandı.

ÖDÜLLERE İNANMAK GİTTİKÇE İMKANSIZ HALE GELİYOR

Polonya'da önemli bir sembol olan Robert Lewandowski'ye takım arkadaşı Thomas Müller de sahip çıkmış ve ödülü Lewa'nın hak ettiğini dile getirmişti.

Real Madrid'in Alman orta saha oyuncusu Toni Kroos da "Bu kesinlikle hak değil. Messi'nin Ronaldo ile beraber geçtiğimiz 10 yılın en iyisi olduğuna şüphemiz yok ama bu sene onun önünde olan futbolcular vardı. Lewandowski, Benzema ve Jorginho bu sene ondan öndeydi." dedi.

Real Madrid'in ve İspanya Milli Takımı'nın eski efsane kalecisi Iker Casillas ise "Benim için futbol ödüllerine inanmak gittikçe imkansız hale geliyor. Messi inanılmaz oyuncu ama bir sezonda en iyi performansı tespit etmek bu kadar zor olmamalı. Messi bile Lewandowski'nin hak ettiğini söyledi." şeklinde konuştu.