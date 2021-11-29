Haberler Almanya Bundesliga SON DAKİKA: Tayfun Korkut'un yeni takımı resmen açıklandı!

SON DAKİKA: Tayfun Korkut'un yeni takımı resmen açıklandı!

Son dakika spor haberi: Teknik direktör Tayfun Korkut'un yeni takımı belli oldu. Almanya Bundesliga ekibi Hertha Berlin resmi hesabından yaptığı açıklamada, Tayfun Korkut'un takımın başına getirildiğini duyurdu. Kulübün internet sitesine konuşan 47 yaşındaki çalıştırıcı, "Enerji doluyum ve bu macerayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2021 Pazartesi 13:01 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2021 Pazartesi 13:19
SON DAKİKA: Tayfun Korkut'un yeni takımı resmen açıklandı!

Almanya Bundesliga'da 13'üncü haftayı 14 puanla 14'üncü sırada tamamlayan Hertha Berlin'de teknik direktör Pal Dardai ile yollar ayrıldı. Alman ekibi yaptığı açıklama ile teknik direktörlük görevine Tayfun Korkut'un getirildiğini bildirdi. Son olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ı çalıştıran 47 yaşındaki teknik adam ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

TAYFUN KORKUT: BU MÜCADELEYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM
Göreve gelmesinin ardından kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Korkut, "Bundesliga'yı yakından takip ediyorum. Hertha Berlin'in iniş ve çıkışlarla bir sezon geçirdiğini düşünüyorum. Çalışma şeklimi ve fikirlerimi, takımı olumlu yönde geliştirmeye yardımcı olmak için kullanacağım. Enerji doluyum ve bu mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Öte yandan Hertha Berlin Sportif Direktörü Fredi Bobic ise yeni teknik direktör Tayfun Korkut'tan takıma yeni bir ivme kazandırmasını istediklerini belirtti.

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