Haberler Almanya Bundesliga RB Leipzig - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

RB Leipzig - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında RB Leipzig ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, RB Leipzig - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 16:15 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 16:17
RB Leipzig - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

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Almanya Bundesliga'da 13. hafta heyecanı yaşanıyor. RB Leipzig ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, RB Leipzig - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RB LEIPZIG - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

RB Leipzig - Bayer Leverkusen maçı 28 Kasım Pazar günü saat 19:30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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