RB Leipzig - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

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Almanya Bundesliga'da 13. hafta heyecanı yaşanıyor. RB Leipzig ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, RB Leipzig - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RB LEIPZIG - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

RB Leipzig - Bayer Leverkusen maçı 28 Kasım Pazar günü saat 19:30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.