Haberler Almanya Bundesliga Haaland şov yaptı Dortmund kazandı | Wolfsburg 1-3 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Haaland şov yaptı Dortmund kazandı | Wolfsburg 1-3 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 13. haftasında Vfl Wolfsburg ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Volkswagen Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Dortmund, 3-1'lik skorla kazandı. 38 gün sonra sahalara geri dönen Erling Haaland, 73. dakikada oyuna girip 81. dakikada fileleri havalandırdı ve Bundesliga'daki 50. maçında 50. golünü attı. Haaland 50. gole en az maçta en genç yaşta ulaşan oyuncu oldu.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 00:15
Haaland şov yaptı Dortmund kazandı | Wolfsburg 1-3 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 13. haftasında Wolfsburg ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-siyahlılar 3-1 kazandı.

B. Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada penaltıdan Emre Can, 55'te Malen ve 81. dakikada Erling Haaland kaydetti. Wolfsburg'un tek golü ise 2. dakikada Weghorst'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Borussia Dortmund 30 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Wolfsburg ise 3 maç aradan sonra yenildi ve 20 puanda kaldı.

Ligin 14. haftasında Borussia Dortmund, Bayern Münih'i konuk edecek. Wolfsburg ise Mainz deplasmanında sahneye çıkacak.

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