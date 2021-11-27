Bayern Münih - Arminia Bielefeld maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

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Almanya Bundesliga'da 13. hafta heyecanı yaşanıyor. Bayern Münih ile Arminia Bielefeld kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Arminia Bielefeld maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MÜNİH - ARMINIA BIELEFELD MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Arminia Bielefeld maçı 27 Kasım Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.