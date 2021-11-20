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Borussia Dortmund Stuttgart : 2-1 | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Stuttgart ile karşılaştı. Sarı-siyahlılar sahadan 2-1 galip ayrıldı. İlk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmada Borussia Dortmund'un gollerini, 56. dakikada Donyell Malen ve 85. dakikada Marco Reus attı. Stuttgart'ın tek golü, 63. dakikada Roberto Massimo'dan geldi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 21:51
Borussia Dortmund Stuttgart : 2-1 | MAÇ SONUCU

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Stuttgart'ı 2-1 yendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile C Grubu'nda yer alan Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 12. haftasında Signal Iduna Park'ta Stuttgart'ı konuk etti.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmada Borussia Dortmund'un gollerini, 56. dakikada Donyell Malen ve 85. dakikada Marco Reus attı.

Stuttgart'ın tek golü, 63. dakikada Roberto Massimo'dan geldi.

Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Borussia Dortmund, puanını 27'ye çıkardı.

Sarı-siyahlılar, 28 puanı bulunan Bayern Münih'in 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Stuttgart ise 10 puanda kaldı ve 16. sıraya geriledi.

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