SPOR HABERİ: Ömer Faruk Beyaz formayı unuttu! Danışmanından açıklama

Fenerbahçe'den gelen tüm sözleşme yenileme tekliflerini geri çevirerek Vfb Stuttgart'a bonservissiz bir şekilde transfer olan Ömer Faruk Beyaz, yeni takımıyla Bundesliga'da sadece 35 dakika süre aldı.

18 yaşından küçük olduğu için 29 Ağustos'a kadar oynama izni olmayan ancak sonrasındaki lig maçlarının da sadece 2'sinde toplam 35 dakika süre alan Ömer Faruk Beyaz, sezon başındaki çalışmalarıyla sportif direktör Sven Mislintat'ı ve teknik direktör Pellegrino'yu etkilemişti.