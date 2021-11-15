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SPOR HABERİ: Ömer Faruk Beyaz formayı unuttu! Danışmanından açıklama

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ayrılarak Almanya Bundesliga ekibi Stutgart'ın yolunu tutan Ömer Faruk Beyaz külübünde forma şansı bulmakta zorlanıyor. Sarı-lacivertlilerin uzun süre yeni sözleşme konusunda ikna etmeye çalıştığı genç futbolcu bonservissiz olarak transfer olduğu Stutgart'ta süre almakta güçlük çekiyor. Ömer Faruk Beyaz, yeni takımıyla Bundesliga'da sadece 35 dakika süre alabildi. 18 yaşındaki futbolcunun danışmanı konuyla ilgili Alman basınına açıklamalarda bulundu.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 19:22
SPOR HABERİ: Ömer Faruk Beyaz formayı unuttu! Danışmanından açıklama

Fenerbahçe'den gelen tüm sözleşme yenileme tekliflerini geri çevirerek Vfb Stuttgart'a bonservissiz bir şekilde transfer olan Ömer Faruk Beyaz, yeni takımıyla Bundesliga'da sadece 35 dakika süre aldı.

SPOR HABERİ: Ömer Faruk Beyaz formayı unuttu! Danışmanından açıklama

18 yaşından küçük olduğu için 29 Ağustos'a kadar oynama izni olmayan ancak sonrasındaki lig maçlarının da sadece 2'sinde toplam 35 dakika süre alan Ömer Faruk Beyaz, sezon başındaki çalışmalarıyla sportif direktör Sven Mislintat'ı ve teknik direktör Pellegrino'yu etkilemişti.

SPOR HABERİ: Ömer Faruk Beyaz formayı unuttu! Danışmanından açıklama

DANIŞMANI: DOĞRU YOLDA
Ömer Faruk Beyaz'ın danışmanı Mehmet Eser, Bild'e yaptığı açıklamada, "Ömer Faruk Beyaz 18 yaşına daha yeni girdi. İlk şanslarını yakaladı. Antrenör ona güveniyor. Hazırlık maçlarında da neler yapabileceğini gösterdi. Ömer iyi antrenman yapıyor. Oynama süreleri gelecek. Genel durumuna bakacak olursak, Ömer doğru yönde ilerliyor." dedi.

SPOR HABERİ: Ömer Faruk Beyaz formayı unuttu! Danışmanından açıklama

6 MAÇTIR SÜRE BULAMIYOR
Ömer Faruk Beyaz, 1-1 berabere kaldıkları 12 Eylül'deki Eintracht Frankurt maçında 28 dakika ve 19 Eylül'de 3-1 kaybettikleri Leverkusen maçında ise 7 dakika süre aldı. Ömer Faruk Beyaz, Leverkusen maçı sonrası 4 maçta kadroya alınmadı. Son iki maçta ise kadroya alındı ancak oyuna alınmadı.

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