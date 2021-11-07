Fürth Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanada CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligde 1 puanı bulunan Fürth sahasında 9 puanlı Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Ev sahibi takımda Nick Viergever, Gideon Jung, Justin Hoogma, Maximilian Bauer, Sascha Burchert ve Jessic Ngankam'in sakatlığı bulunuyor. Konuk ekipte ise Christopher Lenz ve Goncalo Paciencia sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecekler. Maçla ilgili detaylar haberimizde...
FÜRTH-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fürth'ün sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacağı maç bugün TSİ 21.30'da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
FÜRTH-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI MUHTEMEL 11'İ
Greuther Furth: Marius Funk; Marco Meyerhöfer, Hans Nunoo Sarpei, Abdourahmane Barry, Jetro Willems; Paul Seguin, Sebastian Griesbeck, Julian Green; Jamie Leweling; Cedric Itten, Branimir Hrgota.
Eintracht Frankfurt: Kevin Trapp; Tuta, Martin Hinteregger, Evan N'Dicka; Almamy Toure, Djibril Sow, Kristijan Jakic, Timothy Chandler; Rafael Borre, Daichi Kamada; Sam Lammers.