Mainz - Mönchengladbach: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'da 11. hafta heyecanı başladı.

Haftanın açılış maçında Mainz sahasında Mönchengladbach ile karşı karşıya geldi.

Opel Arena'da oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Mönchengladbach'ın 38. dakikada Florian Neuhaus ile bulduğu gole ev sahibi ekip 76. dakikada Silvan Widmer ile karşılık verdi.

Bu skorla Mainz puanını 17'ye çıkarttı, Mönchengladbach ise 15 puan oldu.

Bundesliga'nın 12. haftasında Mainz sahasında Köln ile karşılaşacak, Mönchengladbach ise Greuther Fürth'ü konuk edecek.