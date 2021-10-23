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Arminia Bielefeld Borussia Dortmund 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Arminia Bielefeld sahasında Borussia Dortmund'u ağırladı. Mücadeleyi 3-1 kazanan konuk ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri Emre Can, Matts Hummels ve Jude Bellingham kaydetti. Arminia Bielefeld'in tek golünü Klos attı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2021 Cumartesi 19:58
Arminia Bielefeld Borussia Dortmund 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'da 9. hafta karşılaşmasında Arminia Bielefeld, Borussia Dortmund'u konuk etti.

Schüco Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Borussia Dortmund'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Emre Can, 45. dakiakda Matts Hummels ve 72. dakikada Jude Bellingham attı. Bielefeld'in tek sayısını ise 87. dakikada Klos kaydetti.

Bu sonucun ardından Borussia Dortmund 21 puanla 2. sırada yer buldu. Arminia Bielefeld ise 5 puanla 17. sırada yer aldı. Dortmund, gelecek hafta Köln'ü ağırlayacak. Bielefeld ise Mainz'ı konuk edecek.

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