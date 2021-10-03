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Bayern Münih Eintracht Frankfurt 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Eintracht Frankfurt, deplasmanda lider Bayern Münih'in konuğu oldu. Zorlu mücadeleyi 2-1 kazanan Eintracht Frankfurt, 3 puanın sahibi oldu. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri Hinteregger ve Filip Kostic kaydetti. Bayern Münih'in tek golü Goretzka'dan geldi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2021 Pazar 20:43
Bayern Münih Eintracht Frankfurt 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında lider Bayern Münih ile Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Eintracht Frankfurt kozlarını paylaştı. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Eintracht Frankfurt oldu.

Bayern Münih'in tek golünü 29. dakikada Goretzka kaydetti. Eintracht Frankfurt'un golleri 32. dakikada Hinteregger ve 83. dakikada Filip Kostic'ten geldi.

FRANKFURT BU SEZON LİGDE İLK KEZ KAZANDI!
Bayern Münih deplasmanında kazanan Eintracht Frankfurt, 5 maçlık beraberlik serisini noktaladı ve bu sezon ligde ilk galibiyetini alarak, puanını 8 yaptı. Bu sezon ligde ve resmi tüm maçlarda ilk kez kaybeden Bayern Münih 16 puanda kaldı. Ayrıca Bayern Münih 2019 Kasım'dan sonra evinde ilk kez kaybetti.

Almanya Bundesliga'da milli aranın ardından Bayern Münih, Bayer Leverkusen'e konuk olacak. Eintracht Frankfurt, Hertha Berlin'i ağırlayacak.

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