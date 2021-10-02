Almanya Bundesliga'da heyecan 7. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmasında lider Bayern Münih sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor. Müsabaka öncesi Bavyera ekibinin 16 puanı bulunurken, konuk takım Frankfurt ise 5 puanla 14. sırada. Peki, Bayern Münih-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Bayern Münih-Eintracht Frankfurt maçının muhtemel 11'inde kimler var? İşte bu soruların yanıtları...

BAYERN MÜNİH - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında oynanancak Bayern Münih-Eintracht Frankfurt maçı 3 Ekim Pazar günü TSİ 18.30'da başlayacak ve kritik karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH - EINTRACHT FRANKFURT MAÇ ÖNÜ DETAYLAR

Eintracht Frankfurt ile oynadığı son Bundesliga maçını 2-1 kaybeden Bayern, 1995'ten bu yana rakibinden üst üste iki yenilgi almıyor.

Eintracht Frankfurt'un Bundesliga tarihinde en fazla gol yediği rakibi Bayern (203).

Bundesliga tarihinde Bayern'in başında çıktığı ilk altı maçta Julian Nagelsmann'dan (16; 5G 1B) daha fazla puan toplayan sadece iki teknik direktör var: 1998'de Ottmar Hitzfeld ve 1995'te Otto Rehhagel (18'er puan).

Bu sezon Bundesliga'daki altı maçını da kazanamayan Eintracht Frankfurt (5B 1M), 2008/09'dan bu yana ilk kez ligin bu aşamasını galibiyetsiz geçti.

Bundesliga'da görev yaptığı son üç maçta da en az bir golde pay sahibi olan Bayern orta sahası Joshua Kimmich (3 gol & 1 asist), kariyerinin en uzun serisini yakalamak istiyor.