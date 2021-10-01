Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında RB Leipzig, sahasında Bochum ile kozlarını paylaşacak. Peki, RB Leipzig - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

RB LEIPZIG - BOCHUM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında RB Leipzig ile Bochum karşılaşacak. 2 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak maç, beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

RB Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Orban, Gvardiol; Mukiele, Haidara, Kampl, Angelino; Nkunku, Silva, Forsberg

Bochum: Riemann; Bockhorn, Bella-Kotchap, Masovic, Soares; Losilla, Rexhbecaj; Antwi-Adjei, Lowen, Holtmann; Polter