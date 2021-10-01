Borussia Dortmund - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Augsburg ile kozlarını paylaşacak. Peki, Dortmund - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

BORUSSIA DORTMUND - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Borussia Dortmund ile Augsburs karşılaşacak. 2 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak maç, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Borussia Dortmund: Kobel; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Witsel, Brandt; Reus; Malen, Haaland

Augsburg: Gikiewicz; Gumny, Gouweleeuw, Oxford; Framberger, Jensen, Dorsch, Caligiuri, Pedersen; Vargas, Zeqiri