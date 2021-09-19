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Wolfsburg - Eintracht Frankfurt: 1-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Wolfsburg sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Zorlu mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 23:02
Wolfsburg - Eintracht Frankfurt: 1-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde Eintracht Frankfurt, deplasmanda Wolfsburg ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile aynı grupta yer alan Eintracht Frankfurt, Bundesliga'nın 5. haftasında Volkswagen Arena'da Wolfsburg'a konuk oldu.

Konuk ekip 38. dakikada Sam Lammers'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Çekişmeli geçen karşılaşmada Wolfsburg, 70. dakikada Wout Weghorst ile 1-1 eşitliği sağladı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 1-1 berabere sonuçlandı.

Ligde bu sezon galibiyeti bulunmayan Eintracht Frankfurt'un 4, Wolfsburg'un ise 13 puanı bulunuyor.

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