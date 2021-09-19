Haberler Almanya Bundesliga Dortmund Union Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Dortmund Union Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor... Ligin 5. haftasında Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Borussia Dortmund, sahasında Union Berlin'i konuk edecek. Ev sahibi takım bu maç öncesi 9, konuk ekip ise 6 puanda... Peki, Borussia Dortmund-Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası haberimizde...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 09:59
Dortmund Union Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Borussia Dortmund sahasında Union Berlin'i ağırlayacak. Bu mücadele öncesi Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden olan Dortmund, 9 puanla 4. sırada yer alırken konuk ekip ise 6 puanla 8. sırada bulunuyor.

DORTMUND-UNION BERLİN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Borussia Dortmund'un sahasında Union Berlin'i konuk edeceği maç bugün TSİ 18.30'da başlayacak ve beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

DORTMUND-UNION BERLİN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Dortmund: Kobel; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Witsel, Dahoud; Reus; Haaland, Malen

Union Berlin: Luthe; Friedrich, Knoche, Baumgartl; Trimmel, Khedira, Promel, Giesselmann; Oztunali; Kruse, Awoniyi

SON DAKİKA