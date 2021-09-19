Borussia Dortmund Union Berlin: 4-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Borussia Dortmund, sahasında Union Berlin'i konuk etti. Zorlu maçta Dortmund, rakibini 4-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Guerreiro, 24 ve 83. dakikada Haaland ve 52. dakikada Friedrich (KK) kaydetti.

Union Berlin'in golleri ise 57. dakikada Max Kruse (P) ve 81. dakikada Voglsammer'den geldi.

Üst üste üçünca maçını da kazanan Dortmund bu galibiyetle puanını 12 yaptı ve zirve takibini sürdürdü. Bu sezon ilk kez yenilen Union Berlin ise 6 puanda kaldı.