Bayern Münih Bochum 7-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Ligi Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih sahasında Bochum'u konuk etti. Panzerler gol olup yağdığı mücadeleyi 7-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri Leroy Sane, Kimmich (2) Gnabry, Lampropoulos (K.K) Lewandowski ve Choupo-Moting kaydetti.

Bu galibiyetle Bayern Münih puanını 13'e yükseltti. Ligin yeni ekibi Bochum ise 3 puanda kaldı.

Bundesliga'da önümüzdeki hafta Bayern Münih deplasmanda Greuther Fürth ile karşılaşacak. Bochum ise evinde Stuttgart'ı konuk edecek.



