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Bayern Münih Bochum 7-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Bayern Münih evinde Bochum'u ağırladı. Karşılaşmayı 7-0 kazanan Panzerler 3 puanın sahibi oldu. Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri Leroy Sane, Kimmich (2) Gnabry, Lampropoulos (K.K) Lewandowski ve Choupo-Moting kaydetti.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2021 Cumartesi 18:32
Bayern Münih Bochum 7-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Ligi Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih sahasında Bochum'u konuk etti. Panzerler gol olup yağdığı mücadeleyi 7-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri Leroy Sane, Kimmich (2) Gnabry, Lampropoulos (K.K) Lewandowski ve Choupo-Moting kaydetti.

Bu galibiyetle Bayern Münih puanını 13'e yükseltti. Ligin yeni ekibi Bochum ise 3 puanda kaldı.

Bundesliga'da önümüzdeki hafta Bayern Münih deplasmanda Greuther Fürth ile karşılaşacak. Bochum ise evinde Stuttgart'ı konuk edecek.


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