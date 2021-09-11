Leipzig 1-4 Bayern Münih | Maç sonucu (ÖZET)

Bundesliga 4. hafta maçında Bayern Münih deplasmanda RB Leipzig'in konuğu oldu.

Red Bull Arena'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih 4-1'lik skorla rahat kazanırken, Bayern'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada penaltıdan Lewandowski, 47. dakikada Musiala, 54. dakikada Sane ve 90+2. dakikada Choupo-Motinh kaydetti. RB Leipzig'in tek golünü ise 58. dakikada Laimer attı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih 3 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 10 yaparken, 3. yenilgisini alan RB Leipzig ise 3 puanda kalarak sezona hayal kırıklıklarıyla dolu bir giriş yaptı.

Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih evinde Bochum ile karşılaşacakken, RB Leipzig ise Köln deplasmanına gidecek.

