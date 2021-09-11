Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında heyecan başlıyor. Haftanın öne çıkan karşılaşmasında Bayer Leverkusen sahasında Borussia Dortmund'u konuk edecek.

Çarşamba günü Dortmund ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, taraftarların gözü de bu maçta olacak.



Peki Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund maçı 11 Eylül cumartesi akşamı oynanacak. Karşılaşma Borussia Dortmund saati ile 16:30'da başlayacak ve S SPORT PLUS ekranlarından naklen yayınlanacak.