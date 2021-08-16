Bu çocuk bir başka

Futbolun yeni starlarından Erling Haaland, geçen sezon bıraktığı yerden devam ediyor. Borussia Dortmund'un, Eintracht Frankfurt'la karşılaştığı ilk hafta maçında 2 kez ağları sarsan Norveçli, 3 de asist yaparak yine dikkatleri üzerine çekti. 21 yaşındaki Norveçli yıldız, ilk haftadaki fantastik performansıyla bu sezon da adından sıkça söz ettireceğini göstermiş oldu. Geçen yıl 41 maçta 41 gol ve 12 asistle oynayan Haaland'ın, Alman ekibiyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon takımdan ayrılması beklenen genç yıldızın peşine M. United, Chelsea, Real Madrid gibi takımlar düşmüştü. Dortmund'u tatmin eden teklif gelmeyince Haaland takımda kalmıştı. 1.94'lük golcünün gelecek sezon rekor bonservis bedeliyle yuvadan uçması bekleniyor.