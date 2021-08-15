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Sörloth Leipzig'in Mainz maçı kadrosona alınmadı! Yeni takımı...

Trabzonspor'dan Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig'e transfer olan Norveçli golcü Alexander Sörloth, takımının Mainz maçı kadrosunda yer almadı. Alexander Sörloth'un, transferi nedeniyle takımda olmadığı ve Marsilya'ya imza atacağı aktarıldı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 16:39
Sörloth Leipzig'in Mainz maçı kadrosona alınmadı! Yeni takımı...

Trabzonspor sonrası Leipzig'e transfer olan ve Alman ekibinde beklentilerin altında kalan Alexander Sörloth'un takımdan gönderileceği iddiaları sıcaklığını korurken yıldız forvet için yeni bir gelişme yaşandı.

Sörloth, Leipzig'in Mainz deplasmanında kadroda yer almadı.

Norveçli forvet daha önce Almanya Kupası'nda Sandhausen maçının kadrosunda da yer almamıştı.

61 Saat'in haberine göre, Trabzonspor'un da transfer gündeminde uzun süre yer alan Sörloth'un Fransa ligi ekiplerinden Marsilya'ya transfer olacağı ve kısa süre içerisinde Fransa'ya gideceği iddia edildi.

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