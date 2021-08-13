Haberler Almanya Bundesliga Borussia Mönchengladbach - Bayern Münih maçı canlı hangi kanaldan izlenecek?

Borussia Mönchengladbach - Bayern Münih maçı canlı hangi kanaldan izlenecek?

Almanya Bundesliga'da 2021-22 sezonu heyecanı başlıyor. Açılış haftasında son şampiyon Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach deplasmanına çıkıyor. Yıldızlar karması Bayern, karşılaşmadan mutlak üç puanla ayrılmak istiyor. Peki Borussia Mönchengladbach - Bayern Münih ne zaman saat kaçta oynanacak. İşte Borussia Mönchengladbach - Bayern Münih maçını canlı yayınlayacak kanal...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 15:55
Borussia Mönchengladbach - Bayern Münih maçı canlı hangi kanaldan izlenecek?

Bundesliga'da 2021-2022 sezonu heyecanı başlıyor. Sezonun ilk maçında son şampiyon Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Peki, B. Mönchengladbach-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta?

B. M'GLADBACH-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Borussia Park Stadyumu'nda oynanacak maç TSİ 21.30'da başlayacak. Borussia Mönchengladbach-Bayern Münih mücadelesini hakem Marco Fritz yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

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