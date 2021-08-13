Borussia Mönchengladbach - Bayern Münih maçı canlı hangi kanaldan izlenecek?

Bundesliga'da 2021-2022 sezonu heyecanı başlıyor. Sezonun ilk maçında son şampiyon Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Peki, B. Mönchengladbach-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta?
B. M'GLADBACH-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Borussia Park Stadyumu'nda oynanacak maç TSİ 21.30'da başlayacak. Borussia Mönchengladbach-Bayern Münih mücadelesini hakem Marco Fritz yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.