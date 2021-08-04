Ali Akman transferi resmen açıklandı! Yeni adresi NEC Nijmegen...

Eintracht Frankfurt'a transfer olan Ali Akman'ın kiralık olarak NEC Nijmegen'e gönderildiği açıklandı.

Bursaspor'dan ayrıldıktan sonra Almanya Ligi takımlarından Eintracht Frankfurt'a transfer olan Ali Akman'ın geleceği hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt, 19 yaşındaki golcü futbolcunun kiralık olarak NEC Nijmegen'e transfer olduğunu resmen açıkladı.

Alman kulübü Ali Akman'ı, oyuncu geliştirme alanında işbirliği içerisinde olduğu NEC Nijmegen'e göndererek genç oyuncunun hem gelişimine devam etmesini hem de tecrübe kazanmasını amaçlıyor.

NIJMEGEN TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ

NEC Nijmegen Teknik Direktörü Ted van Leeuwen Ali Akman ile ilgili açıklamalarda bulundu. Leeuwen, "Ali Akman'ın Türkiye'nin zorlu 1. Lig'inde nasıl oynadığını gördük. Enes Ünal'ın çıktığı Bursaspor'dan yetişti. Enes de Twente'ye Ali ile aynı yaşta gelmişti. Eintracht Frankfurt Ali'yle imzaladıktan sonra onları aradım. Bundesliga seviyesinde 4 tane forvet oyuncuları vardı. Ancak kulüp ona önce kültür, Alman futbolu ve Frankfurt stili kazandırmak istedi. Sonra bizi aradılar, biz de Ali'yle ilgilendiğimizi söyledik."

Alman ekibiyle sözleşme imzaladıktan sonra Bursaspor'da kadro dışı bırakılan genç forvet, Frankfurt'ta resmi maç oynamadan ayrılacak.



