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Son dakika transfer haberi: Ozan Kabak'a Rennes ve Nice talip oldu

Son dakika transfer haberleri... Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Liverpool'da kiralık geçiren Ozan Kabak, küme düşen Schalke'den ayrılıyor. 21 yaşındaki milli yıldıza Fransız ekipleri Rennes ve Nice'in talip olduğu bildirildi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 12:45
Son dakika transfer haberi: Ozan Kabak'a Rennes ve Nice talip oldu

A Milli Takım'ın defans oyuncusu Ozan Kabak'ın, geleceği şekilleniyor. Alman takımlarından Schalke 04'ten ayrılmasına kesin gözüyle bakılan genç oyuncunun, Premier Lig ekibi Leicester City'ye gideceği iddia edilmişti.

21 yaşındaki savunmacı için, Leicester'ın, Alman ekibine 9.5 milyon euro teklif ettiği belirtilmiş, Schalke'nin ise bu teklife henüz cevap vermediği kaydedilmişti.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Ozan Kabak'a talip olan 2 takımı açıkladı

Schira, Ozan Kabak ile Fransız takımları Rennes ve Nice'in ilgilendiğini duyurdu.

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