Son dakika transfer haberi: Ozan Kabak'a Rennes ve Nice talip oldu

A Milli Takım'ın defans oyuncusu Ozan Kabak'ın, geleceği şekilleniyor. Alman takımlarından Schalke 04'ten ayrılmasına kesin gözüyle bakılan genç oyuncunun, Premier Lig ekibi Leicester City'ye gideceği iddia edilmişti.

21 yaşındaki savunmacı için, Leicester'ın, Alman ekibine 9.5 milyon euro teklif ettiği belirtilmiş, Schalke'nin ise bu teklife henüz cevap vermediği kaydedilmişti.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Ozan Kabak'a talip olan 2 takımı açıkladı

Schira, Ozan Kabak ile Fransız takımları Rennes ve Nice'in ilgilendiğini duyurdu.