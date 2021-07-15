İşte Lewandowski’nin hayali

Avrupa'nın en iyi golcüleri arasında yer alan Robert Lewandowski için dün İspanyol basınında önemli iddialar vardı. Bayern Münih ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki golcünün Madrid'e transfer olmak istediği ileri sürüldü. Haberde; Alman ekibi ile 2 yıllık kontratı kalan Polonyalı yıldızın kariyerinin sonuna yaklaşırken Real Madrid hayalini gerçekleştirmek istediği yazıldı. Mbappe ve Haaland gibi isimleri kadrosuna katmayı planlayan İspanyol devinin bu transferleri gerçekleştirememesi halinde Lewa'ya yönelebileceği kaydedildi. Polonyalı yıldız, geçtiğimiz sezon 40 maçta 48 gol atarken, bir önceki sezon ise 47 maçta 55 kez ağları sarsmıştı.