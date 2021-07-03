Haberler Almanya Bundesliga Son dakika transfer haberleri: İspanya'dan flaş iddia! Ozan Kabak'a Bayer Leverkusen talip oldu

Son dakika transfer haberleri: İspanya'dan flaş iddia! Ozan Kabak'a Bayer Leverkusen talip oldu

Geçtiğimiz sezonu Liverpool'da kiralık olarak tamamlayan milli futbolcu Ozan Kabak'ın yeni sezonda hangi takıma transfer olacağı belirsizliğini korurken, İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'in genç stopere talip olduğu öne sürüldü. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2021 Cumartesi 18:49
Son dakika transfer haberleri: İspanya'dan flaş iddia! Ozan Kabak'a Bayer Leverkusen talip oldu

Geçen sezonun ikinci yarısında Liverpool'a kiralanan Ozan Kabak, sezonun sona ermesiyle bonservisini elinde bulunduran Schalke 04'e geri dönmüştü. Schalke'nin Bundesliga 2'ye düşmesiyle takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan milli stopere birçok takım talip olurken, İspanyol basını da flaş bir iddia ortaya attı.

Todofichajes.com'da yer alan habere göre Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen, genç savunmacıya talip oldu.

Savunmasına takviye yapmak isteyen Leverkusen, bu bölge için listein başına Ozan Kabak'ı aldı. Transferde ciddi olan Leverkusen'in önündeki en büyük engelin ise 'maddiyat problemi' olduğu öne sürüldü.

Schalke'nin Ozan için 30 milyon euro istediği, Leverkusen cephesinin ise indirim istediği kaydedildi.

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