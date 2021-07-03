Son dakika transfer haberleri: İspanya'dan flaş iddia! Ozan Kabak'a Bayer Leverkusen talip oldu

Geçen sezonun ikinci yarısında Liverpool'a kiralanan Ozan Kabak, sezonun sona ermesiyle bonservisini elinde bulunduran Schalke 04'e geri dönmüştü. Schalke'nin Bundesliga 2'ye düşmesiyle takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan milli stopere birçok takım talip olurken, İspanyol basını da flaş bir iddia ortaya attı.

Todofichajes.com'da yer alan habere göre Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen, genç savunmacıya talip oldu.

Savunmasına takviye yapmak isteyen Leverkusen, bu bölge için listein başına Ozan Kabak'ı aldı. Transferde ciddi olan Leverkusen'in önündeki en büyük engelin ise 'maddiyat problemi' olduğu öne sürüldü.

Schalke'nin Ozan için 30 milyon euro istediği, Leverkusen cephesinin ise indirim istediği kaydedildi.